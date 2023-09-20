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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكرر مخاوفه لـ نتنياهو بشأن التغيرات على النظام الديمقراطي الإسرائيلي

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلقه إزاء التغييرات الجوهرية على النظام الديمقراطي الإسرائيلي.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم الأربعاء إن بايدن دعا أيضا نتنياهو خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والحفاظ على جدوى حل الدولتين وتعزيز السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وانتهت المحادثات بدعوة بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهدا خلال محادثاتهما اليوم الأربعاء بالعمل معًا للتوصل إلى اتفاق تاريخي لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وفي اجتماعهما للمرة الأولى منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر الماضي، أشار الزعيمان إلى رغبتهما في تخفيف التوتر في علاقتهما، لكن بايدن أوضح أيضًا أنه عازم على مناقشة خلافاتهما.

وشملت هذه معارضة بايدن لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، فضلاً عن قلقه بشأن موقف إسرائيل المتشدد تجاه الفلسطينيين.

وقال بايدن في بداية المحادثات وهو جالس جنباً إلى جنب مع نتنياهو في قاعة فندق في نيويورك: “آمل أن نتمكن من تسوية بعض الأمور اليوم”.

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