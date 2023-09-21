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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية العالم النووية.. خطط بايدن بشأن روسيا وأوكرانيا تثير ذعر الكونجرس الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

قال السيناتور الأمريكي، راند بول، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تنجر إلى صراع مباشر مع روسيا بسبب الدعم المالي لأوكرانيا.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال بول: "كلما طال أمد هذا الصراع العسكري، زاد خطر أن يؤدي أي خطأ أو استفزاز متعمد إلى جر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو".

وأشار بول إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية، لذا فإن مشاركة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني محفوفة بمخاطر كبيرة.

وأوضح السيناتور الأمريكي، أنه “لا ينبغي لواشنطن أن تحكم على اقتصادها وأمنها بالموت بسبب أوكرانيا”.

واشار إلى أنه بينما يستمر الصراع في أوكرانيا، فإن عجلة الروليت تأخذ منعطفا آخر كل يوم، وفي كل مرة هناك خطر أن تصطدم الكرة بعلامة "هرمجدون" نهاية العالم النووية.

وأضاف: “ونحن ندفع ثمن هذه اللعبة المشبوهة. لا يمكننا التظاهر بأن كل شيء يسير على ما يرام معنا. لا يمكننا الاستمرار في وضع احتياجات البلدان الأخرى فوق احتياجاتنا. لا يمكننا إنقاذ أوكرانيا من خلال القضاء على الاقتصاد الأمريكي. وبالطبع، نحن لن نتمكن من إنقاذ كييف بالتورط في حرب مع روسيا”.

وأمس، قال بول، إنه يعتزم عرقلة مشروع قانون طوارئ لتمويل الحكومة الأمريكية إذا كان يتضمن أحكامًا لتحويل الأموال إلى أوكرانيا.

وحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قال بول: "لن أعطي موافقتي على التبني السريع لأي إجراءات إنفاق من شأنها توفير أي مساعدة إضافية لأوكرانيا".

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكي بحاجة إلى الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية بحلول 30 سبتمبر.

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا موسكو

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