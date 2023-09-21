روسيا تعلن فرض قيود على تصدير البنزين ووقود الديزل

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنه تم فرض قيودا مؤقته على تصدير البنزين ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأوضحت الحكومة الروسية في بيان لها، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على قرار فرض قيودًا مؤقتة على تصدير بنزين السيارات ووقود الديزل، بهدف استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية.

وفي وقت سابق، قامت الحكومة الروسية بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، من أجل استقرار الوضع في سوق الوقود.

وفي الأشهر الأخيرة، وصلت أسعار صرف البنزين والديزل في روسيا إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، لكنها بدأت في الانخفاض هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، صرح مصدر روسي، بأن الحكومة الروسية تدرس خيارين لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود وهما، فرض حظر كامل على تصدير المنتجات البترولية لفترة معينة لملء السوق، وكذلك زيادة رسوم التصدير إلى 250 دولارًا للطن على المنتجات البترولية.

ومن جانبه، قال النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن الرسوم الوقائية على صادرات الوقود من روسيا تعتبر أحد الإجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق، لكن مسألة تعويض المصافي فيما يتعلق بها لم يتم حلها.

وفي وقت سابق، أرجع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الارتفاع في أسعار الوقود بالجملة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، فضلا عن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار.