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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات السلام تقترب.. الكشف عن مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن خسائر الجيش الأوكراني من المعدات والجنود أثناء التقدم نحو قرية رابوتين تبين أنها غير متناسبة مع الأراضي التي سيطر عليها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “منذ بداية الأعمال العدائية، لم يبق من قرية رابوتين سوى "الاسم فقط”… واستناداً إلى الصور التي نشرها الجنود الأوكرانيون في نهاية شهر أغسطس، يمكننا القول إنه لم يبق في القرية سوى الطرق المقصوفة والمنازل المدمرة”.

وأضافت: "من غير الواضح عدد الجنود الذين قتلوا من الجانبين خلال المعركة، لكن الصور الملتقطة من الأعلى تشير إلى أن التكلفة كانت غير متناسبة مع مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها".

وأشارت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يواجه مخاطر أكبر في المستقبل.

كييف تواجه ضغوطا لبدء المفاوضات

وأوضحت أنه “إذا لم تظهر القوات المسلحة الأوكرانية نجاحا حاسما، فسوف يضعف الدعم الغربي، وستواجه كييف ضغوطا لبدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار”.

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ولفتت إلي أن "عملة الهجوم المضاد هي الذخيرة والمركبات والأرواح البشرية.. وهذا أمر مؤكد: سيموت المزيد من الناس، وسوف تحترق المزيد من المباني، وسوف تمتلئ الأراضي المحيطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة".

رابوتين الجيش الأوكراني أوكرانيا كييف

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