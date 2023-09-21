أمين عام الناتو يكشف عن خطط توسع الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، إن الناتو سيظل تحالفًا إقليميًا ولن يتوسع عالميًا، موضحا أنه يمكن للدول الأوروبية فقط الانضمام إليه.

وقال ستولتنبرج، خلال فعالية أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سيظل الناتو تحالفًا إقليميًا، ولا يمكن الانضمام إليه إلا الدول الأوروبية.. الناتو لن يكون تحالفًا عالميًا لتطبيق المادة 5 بشأن مبدأ الدفاع الجماعي”.

وأشار إلى أن “المشكلة الأمنية تهم العالم أجمع، ولذلك يتعاون الحلف مع العديد من الدول غير الأعضاء فيه”.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن مثل هذا التفاعل لا يعني انضمام هذه الدول إلى المنظمة.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعد ستولتنبرج، إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو وسط استمرار الصراع.

وقال ستولتنبرج، خلال فعالية أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الواضح أن الحرب النشطة تجعل من المستحيل دعوتهم اليوم أو غدا.. أصبحت أوكرانيا الآن أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".

وأضاف: "أوكرانيا تريد حقا الانضمام إلى الناتو، لقد عبروا عن ذلك بوضوح شديد.. أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، هذا ما أعلن عنه في قمة فيلنيوس في يوليو. لكن بصراحة، أهم شيء قمنا به ليس هذا البيان. لقد فعلنا ذلك بالفعل من قبل، ولكن في القمة جعلنا أوكرانيا أقرب إلى هذا الهدف”.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في فترة ما بعد الصراع، “حتى لا يعيد التاريخ نفسه”.