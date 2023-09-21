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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق احتفالات يوم السياحة العالمي بمشاركة 50 فنانا أجنبيا بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصلت اليوم الخميس بمنطقة أمارينا جنة ريزورت، بمرسي علم فعاليات احتفالات «يوم السياحة العالمي والفنون»، بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، والذي تستمر فعالياته حتى 28 سبتمبر الجاري، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار.

 

وقال، إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في بيانٍ له، أن استضافة مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لاحتفالات يوم السياحة العالمي والفنون تزامنًا مع افتتاح أحدث فندقين سياحيين بالمدينة، وذلك بمناسبة احتفالات العالم بيوم السياحة، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وعدد من التنفيذيين ورجال السياحة والإعلام والصحافة.

 

ووجه، «شكري»، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى، وزير السياحة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على دعمهم المتواصل لدعم السياحة في مرسي علم، وتذليل كل الصعوبات أمام رجال السياحة.

 

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس «أوستراكا للفنون» ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك في الكرنفال التي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية مختلفة لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي، من بينهم «رومانيا، والسعودية، وإيطاليا، وألبانيا، وكوسوفو، وتركيا، والأردن، والسودان، ولبنان، وصربيا، وكازخستان، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلا روسيا، واليونان، وإسبانيا، والعراق»، بجانب نخبة من فنانين مصر«، مشيرًا إلى أن الأقصر سوف تستضيف جزء من برنامج الكرنفال.

 

وأكد «حميدة»، أنه سبق أن نظم هذا الحدث للعام الثالث على التوالي حيث نظم فعاليتين سابقتين بمدينة الغردقة وله السبق في فكرة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والفنون جنبًا إلى جنب ودعم وربط السياحة بالفنون بأنواعها تحت رعاية المؤسسات المهتمة والداعمة للقوي الناعمة والترابط والتعايش بين الشعوب والثقافات وتأثيرها على تنشيط السياحة بمصر عبر فنانين ومبدعي العالم.

 

ومن المقرر أن يتم تنظيم، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي لمصر، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

الاستثمار السياحي البحر الأحمر الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الهيئة المصرية العامة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الفنان التشكيلى محمد حميدة السياحة والاثار السياحة العالمي الفن التشكيلي الفنون التشكيلية دكتور مصطفى مدبولي

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