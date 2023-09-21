سيناتور أمريكي كبير: دعمنا لأوكرانيا ليس صدقة بل استثمار في مصالح واشنطن

رحب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ماكونيل: “الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة”، مضيفا أن "إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين”.

وقال السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال زيارة زيلينسكي، إنه “سعيد لأن زملائنا حصلوا على فرصة للاستماع إليه بشكل مباشر وطرح أسئلة حول حالة الهجوم المضاد في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في الكابيتول هيل بأنه “حوار عظيم”.

وقبل لقائه مع أعضاء مجلس الشيوخ، التقى أيضًا مع مشرعين من مجلس النواب الأمريكي.

ولم يلتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أمام الصحفيين بوضع المساعدات لأوكرانيا، على الرغم مما وصفه بالاجتماع المثمر مع زيلينسكي، وأصر بدلاً من ذلك على أن الإنفاق المحلي يمثل أولوية.