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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سري للغاية.. أمريكا تُحيي برنامج تجسس لمواجهة الصين

أمريكا والصين
أمريكا والصين

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تعكف على إحياء برنامجها السري للغاية للتجسس تحت الماء الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وذلك بفضل القوة البحرية المتنامية للصين، ولدى بكين خطط مماثلة.

وأوضحت “رويترز”، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن "البحرية الأمريكية تقوم بأكبر عملية إصلاح شاملة لشبكتها السرية للغاية للمراقبة تحت سطح البحر منذ الخمسينيات من القرن الماضي مع تزايد القوة البحرية الصينية والتقنيات الجديدة التي تغير الحرب البحرية بسرعة. ولدى بكين خطط مماثلة".

وأضافت: “أصبح وجود هذا البرنامج معروفا لأول مرة فقط في عام 1991… ومع ذلك، فإن تفاصيلها لا تزال سرية تماما”.

ويعرف هذا البرنامج باسم نظام المراقبة المتكامل تحت سطح البحر (IUSS).

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وحسب “رويترز”، قالت مصادر مطلعة، إن إعادة تسمية محطة المراقبة التابعة للبحرية الأمريكية في جزيرة ويدبي إلى "قيادة مراقبة المسرح تحت البحر" ترتبط ارتباطا مباشرا بإحياء المشروع.

الصين أمريكا بكين

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