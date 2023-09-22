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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب الصين.. زيادة مبيعات الهواتف القابلة للطي بنسبة 64% على أساس سنوي

هواتف قابلة للطي
هواتف قابلة للطي

بعد فترة طويلة من اختفاء الهواتف القابلة للطي من السوق عادت مرة أخرى في شكلها الجديد بعد أن أضيفت إليها مميزات الاتصال بالإنترنت مع تحسين في الجماليات، لتنطلق مرة أخرى في الأسواق العالمية وبقوة وتصبح "مطلب جماهيري" والقطاع الأكثر ربحا لأي شركة هواتف.

Counterpoint Research

نما سوق الهواتف الذكية القابلة للطي عالميًا بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، ليصل إلى 2.1 مليون وحدة تم شحنها، وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research، ويتناقض هذا النمو بشكل حاد مع ما أصاب سوق الهواتف الذكية بشكل عام من ركود، والذي انخفض بنسبة 9٪ على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

بشكل أكثر تحديدا هذه الزيادة في الإقبال مدفوعة بالسوق الصيني الذي تسبب في نمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي عالميًا وفي الربع الثاني من عام 2023 تحديدًا، ارتفعت الشحنات في سوق الهواتف الذكية الصينية القابلة للطي بنسبة 64% على أساس سنوي في 2023 لتصل إلى 1.2 مليون وحدة. وبذلك، تمثل الصين وحدها حصة قدرها 58.6% من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي عالميًا.

Counterpoint Research

من المحتمل أن تكون الحصة السوقية الكبيرة جدًا بشكل ملحوظ  في الهواتف القابلة للطي إلى المجموعة الأوسع من الهواتف الذكية القابلة للطي المتوفرة في الصين. من بين 18 هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي تم إطلاقه عالميًا في الربع الثاني من عام 2023، تم إطلاق 11 منها فقط خارج الصين. وهذا يعني أن هناك سبعة هواتف ذكية أخرى قابلة للطي يمكن للمستخدمين في الصين الاختيار من بينها.

الأجهزة القابلة للطي مثل Xiaomi Fold 3 و Huawei Mate X3  و Oppo Find N3 و Vivo X Flip  متاحة فقط في الصين.. وفي الربع الثاني من عام 2023 وحده، شهدت الصين إطلاق 5 طرازات جديدة للاجهزة القابلة للطي مصممة خصيصًا للسوق المحلية، في حين لم تشهد السوق العالمية خارج الصين سوى إطلاقين لهواتف قابلة للطي.

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ومع ذلك، بدأت الشركات الصينية مؤخرًا في توسيع عروضها من الهواتف الذكية القابلة للطي لتصل إلى الأسواق العالمية، وهو من المتوقع أن يعزز النمو في الأشهر المقبلة.

من المرجح أيضًا أن تلعب  سامسونج  دورًا رئيسيًا في نمو سوق الهواتف القابلة للطي خلال النصف الثاني من عام 2023 مع إصدارها السلسلة الجديدة من Z، طرازات  Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5

تتوقع جين بارك، كبيرة المحللين في شركة Counterpoint Research، أن عصر الهواتف القابلة للطي سيبدأ فعليًا في عام 2024، بقيادة الأجهزة القابلة للطي من سامسونج وهواوي. قائلة: “من المتوقع أن يتراوح سعر الأجهزة القابلة للطي في الفئة البدائية ما بين 600 إلى 700 دولار، مما يجعلها في متناول المستهلكين بشكل أكبر”.

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