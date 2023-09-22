دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. مستجاب بين العصر والمغرب

يتسابق المسلمون يوم الجمعة على الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ، خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم ودعا الله عز وجل إلا واستجاب له ، ودعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة ليس له صيغة محددة ، ولكن يمكن لكل مسلم الدعاء بما يريد ، المهم أن يكون لديه يقين أن الله يستجيب وقادر على كل شيء.

دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الأخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا ذا العرش المتين، ويا أرحم الراحمين، سهل علينا أمورنا.

اللهم قربنا لكل عمل يقربنا إليك.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا.

اللهم أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء، أجبر بخاطري جبرا يتعجب له أهل السموات وأهل الأرض.

اللهم أني أسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله أنك عفوا كريما تحب العفو فأعفوا عنا.

اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت.

اللهم أرزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا احتسب رضا وسعادة وسكينة وتوفيق.

اللهم أنصرني ولا تنصر علي وأعني ولا تعن عليا.

اللهم بيض وجهي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم ارزقني الخير كله ما علمته وما لم أعلمه وما أنت به أعلم، وأصرف عني السوء كله ما أعلمه وما لا أعلمه وما أنت به أعلم.

اللهم أجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.

اللهم أني أعوذ بك مما أخاف وأحذر.

اللهم أني أسالك قرة عين لا تنقطع.

اللهم هون علي ما اثتثقلته نفسي، ولا تحملني ما لا طاقة لي به.

اللهم صب عليا الخير والسعادة صبا صبا.

يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي.

يارب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فارزقني خيره، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك اللهم لي فيه.

دعاء يوم الجمعة للرزق مكتوب

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسألك وأدعوك يارب، أن تسهل لنا ماتعسر علينا، ووفقنا إلى كل خير، وأجعلنا ممن يسعدو خلقك، وأجعلنا محبوبين إلى خلقك.

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

-يارب في يوم الجمعة، اللهم وأحفظ لنا كل من نحبهم، أحفظ لنا أبونا وأمنا وإخواننا وأخواتنا، وكل عزيز علينا، نٍالك أن تحقق لهم كل ما يتمنونه، وتصلح حالهم وشأنهم. اللهم أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم.

يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

-اللهم افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

-اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.