الدعاء للنفس جميل مستجاب.. أدعية مأثورة رددها بيقين

الدعاء للنفس من أجل وأفضل العبادات عند الله تعالى ، لأن الدعاء للنفس يعني ان صاحب الدعاء لديه يقين أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأن صاحب الدعاء إيمانه قوي ومتعلق بالله ، ولا يخذل الله عبده الذي طلب منه شيئ حتى ولو تأخرت الإستجابة ، لأن الله عز وجل يحب عبده الذي يلح في الدعاء ، والدعاء للنفس جميل مستجاب خاصة في جوف الليل وفي السجود وبين الآذان والإقامة .

ولا بد من أن يدعو العبد لنفسه، ويكثر في الدعاء والطلب من الله، أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وبإمكانه أن يدعو لنفسه بالهداية، بالشفاء، بالتوفيق والنجاح، وكل ما يريده من الله سبحانه وتعالىى، فهو القريب المجيب.

دعاء للنفس جميل مستجاب

اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها.

رب اجعل أيامنا كلها سعادة رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربي استودعتك كل دعاء دعوته إليك وكل ما فاضت نفسي به وكل رغبة عجزت ان اصيغها لك في دعاء فافرحني باستجابه منك عاجلا غير اجل.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز، ولا فاضح.

دعاء لنفسي بالستر

يا خالق الراحة وكلتك امري واستودعتك إياه، فبشرني بمآ يفتح مداخل السعادة في قلبي.

يا رّب إني دعوتك و كلي يقين بأن الإجابة من عندك، اللهم إن توفيقي و سعادتي بيديك استودعتك جل ما في قلبي فبشرنّي بما يسرني.

اللهم اكفني شر كل ذي شر.

يا الله يسر لي كل أمنية ترفرف في صدري وتروى بالدّعاء.

لا تدري ربّ ساعة يقال لك فيها قد أوتيت سؤلك ارفع كل حاجاتك ورغباتك.

اللهم أرحني بعد التعب، وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر اللهم إني أعيذ قلبّي من وحشة الدنيا وكدرها اللهم ازح من قلبي كل خوف يسّكن وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني قويني يا الله ويسر أمري وأفتح لي أبواب الخير يا الله.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر آمري و ارحم ضعفي و قلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب يا رب العالمين لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منّي أنت المقدّم وأنت المؤخر لآ إله إلا أنت.

يا رب إن قصّرنا في عبادتك فاغفر لنا وإن سهينا عنك بمفاتن الدنيا فردنا إليك رداً جميلاً.

وأصيح يا ربّ الفلق أمّن يجيب إذا دعا المضطر في حال الغرق أنا في اضطرار الغارقين وظلمتي موج الغسق.

أدعية للنفس والأهل



يحرص المسلم على تحصين نفسه كل يوم بالدعاء، فيتعلق قلبه بالله، ويرجوه ويفتقر إليه، ويبث له حاجاته، ويتوسل إليه، فهو القريب، وهو المجيب سبحانه، ومن الأدعية الجميلة للنفس:

1- « رب اشرح لي صدري* ويسر لي أمري* واحلل عقدة من لساني* يفقهوا قولي».

2- « رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا».

3- « اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء».

4- « اللهم ارزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

5- «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

6- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

7- « اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبه».

8- « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل».

9- « اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».

10- « اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واحفظنا من النفاق والرياء، اللهم تقبل منا، وطهر قلوبنا من الإثم والمعاصى يارب العالمين».

11- « اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا».

12- « اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته».

