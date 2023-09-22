عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

صدى البلد

ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن.

وأكد وزير الخارجية في كلمة خلال الاجتماع يوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78، أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات المشتركة التي تحتم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعال، ولكن لن يتم تحقيق تقدم في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.

محمد بن سلمان: بن لادن عدو السعودية.. المملكة أكبر قصة نجاح هذا القرن.. مفاوضات التطبيع مع إسرائيل حقيقية وجادة.. لا نتمنى تكرار حادث هيروشيما

السعودية.. الأمير محمد بن سلمان يعلق على مصرع جمال خاشقجي

وأشار إلى أنه وبحكم أن القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن، مؤكدا أن تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإحلال السلم والأمن في العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن يسفر عنه منظور مشترك للتعاطي مع الأزمات والحلول السلمية لها.

ونبه وزير الخارجية بتنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في خلق هذه الأزمات، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، متحدثا عن سهولة امتلاكها للتقنية والأسلحة المتطورة تمكنها من تقويض مؤسسات الدولة، وتجاوز تأثيرها للحدود الجغرافية مما يشكل تهديدا متصاعدا للأمن والاستقرار والوقوف عقبة أمام التنمية والازدهار.

وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات جادة وصارمة تجاه تلك الجماعات للحد من أضرارها.

وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فيصل بن فرحان القمة العربية مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

محمد بن سلمان: بن لادن عدو السعودية.. المملكة أكبر قصة نجاح هذا القرن.. مفاوضات التطبيع مع إسرائيل حقيقية وجادة.. لا نتمنى تكرار حادث هيروشيما

السعودية.. الأمير محمد بن سلمان يعلق على مصرع جمال خاشقجي

ترشيحاتنا

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ