محمد بن سلمان: بن لادن عدو السعودية.. المملكة أكبر قصة نجاح هذا القرن.. مفاوضات التطبيع مع إسرائيل حقيقية وجادة.. لا نتمنى تكرار حادث هيروشيما

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حوارًا خاصًا مع كبير المذيعين السياسيين في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بريت باير، وذلك في مدينة نيوم السعودية، حيث تطرق إلى عدة موضوعات هامة تتعلق بالاقتصاد والأمن والسلام في المنطقة. وفيما يلي أبرز ما جاء في حوار ولي العهد مع فوكس نيوز.

رؤية 2040

أكد ولي العهد، أن السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام، قائلاً: "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًا، وهدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص".

وكشف محمد بن سلمان عن خطط لإطلاق رؤية 2040، التي ستكون تطورًا لرؤية 2030، قائلاً: "أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028".

وأشار إلى أهمية استثمار المملكة في قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والثقافة، قائلاً: "لا نمانع تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية"، مضيفًا: "أرى حقًا أن المملكة هي أكبر قصة نجاح في هذا القرن".

التطبيع مع إسرائيل

نفى ولي العهد السعودي تعليق المفاوضات بشأن التطبيع مع إسرائيل، قائلاً: "المفاوضات تتقدم يومًا بيوم، وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مفاوضات حقيقية وجادة".

كما أكد ولي العهد أن القضية الفلسطينية مهمة للغاية للسعودية والعالم العربي، قائلاً: "نحتاج إلى حل هذا الجزء.. ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مقاربة للوصول إلى تلك النقطة.

وأعرب بن سلمان عن رغبته في رؤية حياة جيدة للفلسطينيين، قائلاً: "أريد حقًا أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك".

الممر الاقتصادي العالمي

تحدث ولي العهد عن الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرًا، قائلاً: "هذا الممر سيربط الشرق الأوسط بأوروبا، وسيوفر الوقت والمال".

وقال محمد بن سلمان، إن الممر سيقلل نقل البضائع من الهند إلى أوروبا بمقدار يصل من 3 إلى 6 أيام، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة لوجستية جيدة. مضيفا، أن الممر سيربط بحر قزوين بالبحر المتوسط، وسيرفع من التجارة بين دول المنطقة.

مقتل جمال خاشقجي

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن أسفه لمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، وقال إن المسؤولين عن هذا الجرم يخضعون للعدالة. وقال الأمير محمد بن سلمان، إن ما حدث لخاشقجي كان "خطأ مؤلم"، وأن السعودية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتصحيحه، مشبهاً ذلك بالأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن السعودية أغلقت هذه القضية بعد محاسبة المتورطين فيها.

وأضاف أنه يحرص على تطوير النظام الأمني لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء في المستقبل، وأن هذا لا يمثل طبيعة المملكة العربية السعودية التي تحترم حقوق الإنسان.

أزمة اليمن

في ضوء المحادثات الجارية بين أطراف النزاع في اليمن، أبدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي مستدام لإنهاء الأزمة. وقال أيضا، إن السعودية هي أكبر داعم لليمن في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنها تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي للمنطقة.

أسامة بن لادن عدو السعودية

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد أيضاً أن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، كان عدواً للسعودية والولايات المتحدة. وقال أيضا، إن بن لادن خطط لهجمات داخل السعودية ولا يمكن التعاون مع من قتل سعوديين وهدد المملكة.

هوايات بن سلمان

كشف الأمير محمد بن سلمان، عن بعض هواياته التي يستمتع بها في أوقات فراغه. ومن بين هذه الهوايات، ألعاب الفيديو التي تساعده على الابتعاد عن ضغوط الحياة لفترة، والتي يلعبها مع أبنائه وأصحابه. وأشار إلى أن ألعاب الفيديو هي صناعة عالمية مهمة ومتنامية بسرعة، تتفوق على هوليوود في جذب المشاهدين.

وقال ولي العهد السعودي، إنه يحب ممارسة الرياضات المختلفة، مثل الغولف والتجذيف وركوب الدراجات وكرة السلة، لكنه يفضل المشي لمسافات طويلة والغطس في الماء، فضلاً عن قضاء الوقت في الطبيعة.

إيران والأسلحة النووية

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، أن بلاده ستسعى لامتلاك القدرة النووية إذا فعلت إيران ذلك، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "الحفاظ على الأمن والتوازن". وأبدى ولي العهد قلقه من أن تصبح أي دولة في المنطقة قوة نووية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية" في حال استخدام السلاح النووي. وقال "لا فائدة من امتلاك سلاح نووي، لأنه لا يمكن استخدامه... العالم لا يتحمل تكرار هيروشيما بسبب الأسلحة النووية".