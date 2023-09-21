السعودية.. الأمير محمد بن سلمان يعلق على مصرع جمال خاشقجي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن حادث مصرع الصحفي السعودي جمال خاشقجي علي الأراضي التركية خطأ ومؤلم.

جاء ذلك في تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير في مدينة نيوم.

وأوضح ولي العهد السعودي، إن أي شخص متورط في إنهاء حياة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018، يقضي عقوبة بالسجن ويجب أن يواجه بالقانون.



وبين الأمير محمد بن سلمان قائلا "اتخذنا كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة مثل الولايات المتحدة التي أخطأت في العراق واتخذت إجراءات حيال ذلك، وفعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية".

واضاف "كما نحاول إصلاح النظام الأمني للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى".

وأردف قائلا: "يمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء، هذا ليس جزءا مما تفعله المملكة العربية السعودية".

ويشار الي إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وفي عام 2018، اغتيل في إسطنبول