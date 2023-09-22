كبسولة تابعة لناسا ستخترق غلاف الأرض.. ستسقط في هذا المكان

ستقوم كبسولة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الأحد، بسرعة تتجاوز 15 ضعفًا سرعة رصاصة البندقية. ستظهر كرة نارية في السماء أثناء دخولها، ولكن الدرع الحراري والمظلات ستساعد في تبطئها وجعل عملية الهبوط تتم بلطف في الصحراء الغربية في ولاية يوتا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحمل الكبسولة حمولة ثمينة وهي حفنة من الغبار التي تم جمعها من الكويكب بينو، وهو جسم فضائي صخري بحجم جبل. تمسك هذه الحفنة من الغبار الفضائي وعينات المواد الأخرى الأسئلة العميقة حول أصل الحياة وتشكيل الأرض.

يقول البروفيسور دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في هذه الدراسة، "من خلال إعادة 250 جرامًا من الكويكب بينو إلى الأرض، سنتمكن من استكشاف المواد التي كانت موجودة قبل تشكل كوكبنا. ربما نتعرف حتى على بعض الحبيبات التي كانت موجودة قبل تكوين نظامنا الشمسي.

المهمة تهدف إلى تجميع قطع اللغز حول تشكل الأرض وظهورها ككوكب صالح للحياة، وتفسير من أين حصلت المحيطات على مياهها والهواء الذي يملأ الغلاف الجوي لدينا، والأهم من ذلك، ما هو مصدر الجزيئات العضوية التي تشكل أساس الحياة على الأرض؟"

يُعتقد على نطاق واسع أن العديد من المكونات الرئيسية قد وصلت بالفعل إلى كوكبنا في مرحلة مبكرة من تاريخه من خلال تصادمات متكررة مع الكويكبات، وربما يكون الكويكب بينو مماثلًا تمامًا لهذه المكونات.

يتم حاليًا إجراء التعديلات النهائية على مسار مركبة أوزوريس-ريكس الفضائية، وسيتعين اتخاذ قرار "الذهاب أو عدم الذهاب" لإطلاق الكبسولة وسقوطها على الأرض في نهاية هذا الأسبوع.

عينات الكويكب بينو

تم البدء في مهمة الحصول على عينات من الكويكب بينو في عام 2016 عندما أطلقت وكالة ناسا المسبار أوزوريس-ريكس في رحلته نحو هذا الجسم الفضائي الذي يبلغ عرضه 500 متر.

استغرق الأمر عامين للمسبار للوصول إلى الكويكب ومن ثم قضى سنتين إضافيتين في رسم خريطة سطحه لتحديد موقع مناسب لجمع عينة من "التربة".