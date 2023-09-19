مياه على سطح القمر.. حدث صادم في الفضاء يثير الجدل

يعكف العلماء في دراسة أسرار الكون الذي لا يكف عن مفاجأة العقل البشري، بكل ما هو صادم ومثير للإعجاب، حيث اكتشف علماء مؤخرا أن الإلكترونات عالية الطاقة في طبقة بلازما الأرض تسهم في عمليات كثيرة تجري على سطح القمر، والأهم من ذلك أنها ربما ساعدت في تكوين الماء على سطح القمر.



ويقول الفريق بقيادة جامعة هاواي (UH) في مانوا، طبقًا لتقرير: إن فهم تركز المياه وتوزيعها على القمر أمر بالغ الأهمية لفهم تكوينها وتطورها، وتوفير الموارد المائية للاستكشاف البشري في المستقبل، كما أن هذا الكشف يقود إلى تبين وإزالة غموض الكثير من الظواهر الأخرى بالشأن.

وفي سياق متصل، أطلقت اليابان، مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر، ويسعى من خلالها برنامج طوكيو للفضاء إلى تجاوز سلسلة إخفاقات تعرّض لها في الأشهر الماضية.

وتم عرض إطلاق الصاروخ HII-A من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان في فيديو مباشر من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، المعروفة باسم JAXA، وجاء ذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.