عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مياه على سطح القمر.. حدث صادم في الفضاء يثير الجدل

سطح القمر
سطح القمر

يعكف العلماء في دراسة أسرار الكون الذي لا يكف عن مفاجأة العقل البشري، بكل ما هو صادم ومثير للإعجاب، حيث اكتشف علماء مؤخرا أن الإلكترونات عالية الطاقة في طبقة بلازما الأرض تسهم في عمليات كثيرة تجري على سطح القمر، والأهم من ذلك أنها ربما ساعدت في تكوين الماء على سطح القمر.

txt

بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.. اليابان تعتزم الهبوط على سطح القمر

txt

البحوث الفلكية: لا يوجد أي علاقة بين حركة القمر وحدوث الزلازل


ويقول الفريق بقيادة جامعة هاواي (UH) في مانوا، طبقًا لتقرير: إن فهم تركز المياه وتوزيعها على القمر أمر بالغ الأهمية لفهم تكوينها وتطورها، وتوفير الموارد المائية للاستكشاف البشري في المستقبل، كما أن هذا الكشف يقود إلى تبين وإزالة غموض الكثير من الظواهر الأخرى بالشأن. 

وفي سياق متصل، أطلقت اليابان، مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر، ويسعى من خلالها برنامج طوكيو للفضاء إلى تجاوز سلسلة إخفاقات تعرّض لها في الأشهر الماضية.

وتم عرض إطلاق الصاروخ HII-A من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان في فيديو مباشر من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، المعروفة باسم JAXA، وجاء ذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.

الأرض سطح القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

موضوعات متعلقة

عملية إنقاذ جديدة في درنة باستخدام الكلاب المدربة

إنتاج الأكسجين من كوكب المريخ.. ناسا تعلن مفاجأة صادمة

توبة وعودة.. صاحب أكبر موقع الكتروني للإلحاد في الوطن العربي يعلن إسلامه.. تفاصيل

سمكة قرش تاهت بشاطئ أمريكي.. حادث صادم ورد فعل غريب من المصطافين

حاول فتح باب الطائرة.. مشاغب على رحلة طيران أمريكية| ماذا حدث؟

هل المتوفي يسمع ويرى؟.. حقيقة صادمة عن الموت

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

بيع منزل الزعيم الروسي الراحل ستالين في مزاد يثير الجدل.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين

اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي

بيحب يتفرج ..دجال يصور السيدات بأوضاع مخلة

لم يتركوا غنيا أو فقيرا..قرار عاجل ضد المتهمين بالنصب بأكبر قضية عُملات مشفرة

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من الإمارات بشأن انقلاب ضحايا فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ