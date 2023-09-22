علي حفظي: ملحمة أكتوبر تضمنت تحرير الأرض واستعادة شرف العسكرية المصرية

قال اللواء علي حفظي، المسئول عن فرق الاستطلاع في حرب أكتوبر 1973 إن ملحمة أكتوبر تضمن جزئين الأول وهو تحرير الأرض والجزء الثاني وهو استعادة شرف العسكرية المصرية، متابعًا أن ملحة أكتوبر تمت بمشاركة القيادة والجيش والشعب.



وأضاف “حفظي" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن أهم مرحلة في هذه الملحمة هي الـ 6 سنوات الأولى والتي كانت تضمن الصراع العسكري، لافتًا إلى أنه رغم هذه الظروف الصعبة تم إعادة بناء الجيش المصري من جديد في مدة تتراوح بين الـ 3 والـ 4 سنوات، معقبًا: “شئ لا يصدقه أي طرف من الأطراف الأخرى”.



وتابع: “ واحنا بنعيد بناء الجيش المصري كنا عايزين نوصل رسالة للطرف الآخر أن طول ما انتم قاعدين على أرضنا هتدفعوا الثمن ومن هنا جاءت حرب الاستنزاف والتي استمرت 1000 يوم منهم 500 يوم قتال فعلي وتم تنفيذ أكثر من 4000 عملية عسكرية”.