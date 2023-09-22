عقرهم كلب.. إصابة 4 أطفال بجروح وخدوش بالشرقية

اصيب 4 اطفال بعقر كلب بعزبة محرم التابعة لقرية منيت سلمنت دائرة مركز مشتول السوق وتم نقلهم إلي مستشفي مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا من مستشفى مشتول السوق يفيد استقبال كلا من "كارما م ر" 5 سنوات مقيمة منية سلمنت مصابة بجرح متهتك بالوجة من الناحية اليسرى و" احمد م ش" عامين مصاباً بجرح قطعي بالشفة العلوية و"جني م ا" 7 سنوات طالبة مصابة بجرح متهتك بلليد اليمني و" ايمان س م" ١١ سنة مصابة بخدوش باليد اليسرى وتم عمل اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم نتيجة عقر كلب لهم بعزبة محرم التابعة لقرية منيت سلمنت دائرة مركز مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.