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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل بحروق نتيجة انفجار أنبوبة غاز بمنزلها بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثانية بمنطقة الصدر والبطن إثر وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل بقرية الصالحية القديمة بالقرب من مزلقان السعدات وتم نقل المصابة لمستشفي ههيا للحروق وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي ههيا للحروق باستقبال "علا ح ا س" 25 سنة ربة منزل مقيمة الصالحية مصابة بحروق من الدرجة الثانية بمنطقة الصدر والبطن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل بقرية الصالحية القديمة بالقرب من مزلقان السعدات وتم نقل المصابة إلى مستشفي ههيا للحروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

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