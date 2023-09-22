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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السفر عبر الزمن حقيقة وليس خيال.. صورة مثيرة من الحرب العالمية الثانية

السفر عبر الزمن حقيقة..
السفر عبر الزمن حقيقة.. صورة مثيرة من الحرب العالمية الثانية

كشفت صورة تم التقاطها خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدًا عام 1943 في ريكيافيك، أيسلندا يظهر فيها رجلًا يستخدم هاتف محمول حديث ويرتدي ملابس مختلفة عن ملابس الجنود الأمريكيون الذين كانوا يمرون من الشارع بجواره بمعاطف واقية من المطر تمكنهم من التعامل مع أجواء أيسلندا الباردة.

السفر عبر الزمن أمر حقيقي

نشرت هذه الصورة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من قبل مجموعة Old Photos الأيسلندية وعلقوا عليها قائلين (السفر عبر الزمن أمر حقيقي... على الأقل وفقًا لهذه الصورة).

صورة من الحرب العالمية الثانية

وقال كريستيان هوفمان، في مجموعة Old Photos على فيسبوك: "لا أعرف ماذا أقول، لا أعتقد أن الرجل يتحدث فقط عبر الهاتف. إنه في حالة ذهول، ويقف بمفرده ويرتدي وشاحًا وغطاء رأس مختلفًا عن الآخرين ولا يتصرف مثل الآخرين".

التجسس للألمان

وبحسب موقع ديلي ستار، كان التجسس منتشرًا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن كان يُعتقد دائمًا أن التجسس كان يقوم به الألمان، وليس رجلًا من القرن الحادي والعشرين يستخدم الهاتف المحمول!

وقالت صحيفة محلية في ذلك الوقت أن هذه الصورة حظيت باهتمام بالك حيث أظهرت رجلًا يبدو وكأنه مسافر عبر الزمن متكئًا على الحائط ويرتدي معطفًا أسمر اللون وقبعة مسطحة مع نظرة قلق أو عدم ارتياح على وجهه بينما يضع بيده اليسرى التي لا "تحمل الهاتف" على بطنه. 

الحرب العالمية الثانية ايسلندا السفر عبر الزمن مجموعة Old Photos الألمان

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