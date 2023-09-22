صاعقة قوية تنهي حياة اثنين على شاطئ بالمكسيك.. مشهد مروع

أظهرت لقطات تم تصويرها على شاطئ في أكويلا، جنوب غرب ميتشواكان بالمكسيك، لحظة إصابة رجل وامرأة بصاعقة برقية مباشرة أدت إلى وفاتهما في الحال في حادث طقس غريب.

وفاة اثنين وإصابة ثالث

ظهرت هذه اللقطات في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة صعق نفس البرق لشخصين وإصابة ثالث أثناء تنزههم بشاطئ مكسيكي.

صاعقة برقية قوية تنهي حياة اثنين على شاطئ بالمكسيك

وأوضحت السلطات المكسيكية أن الشخصين اللذين أصيبا بصاعقة برق قاتلة كانا سائحة وبائع أرجوحات الشواطئ؛ وتوفيت المرأة على الفور ثم توفى البائع بعدها، بينما أصيب شخص ثالث لكنه نجا، بحسب موقع ديلي ستار.

ووفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا. وفي الواقع، فإنه يضرب نفس المكان بشكل متكرر، وأحيانًا في تتابع سريع.