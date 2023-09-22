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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 30 دولة عربية وأوروبية

اشارة البدء
اشارة البدء

أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، إشارة البدء لانطلاق سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمدينة السلام شرم الشيخ، من أمام مسجد السلام ومتحف شرم الشيخ بحضور القنصل العام الفرنسي "اولڤييه لو فان كاسيو" بمشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية.

على رأسهم مصر، وبحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأطلق المحافظ إشارة البدء لسباق 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، بمشاركة 400 متسابق، ثم أطلق إشارة بدء سباق 96 كيلو متر بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 30 دولة.

وأعرب ولڤييه لو فان كاسيو القنصل الفرنسي بالقاهرة، عن إعجابه الشديد بمدينة شرم الشيخ، وبحسن التنظيم وكرم الضيافة، وقال إن شرم الشيخ بالفعل بلد الأمن والأمان، وشعبها مضياف.

وطالب المحافظ المسئولين عن تنظيم البطولة والقنصل الفرنسي، أن تقيم كل السباقات الدولية لبطولات الدراجات بشرم الشيخ، لما تتمتع بمقومات نجاح أي فعالية تقام على أرضها.

ويقام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات على أربع مراحل؛ الأولى لمسافة 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتر بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، وسباق 40 كيلو متر بطريق السلام شرم الشيخ، بمشاركة 90 متسابقا ومتسابقة، وسباق 6 كيلو مترات عائلات داخل مدينة شرم الشيخ ويشارك فيه 70 متسابقا ومتسابقة.

ومن الدول المشاركة مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا

اشارة البدء

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جنوب سيناء شرم الشيخ سباق الدراجات الدولى دول اوربية وعربية

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