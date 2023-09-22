رباب ممتاز عن ارتباطها بطليق غادة عبدالرازق: منقدرش نقول عليه حب

تحدثت الفنانة رباب ممتاز عن زواجها من طليق غادة عبدالرازق المنتج وليد التابعي، وأن هذه التجربة جاءت لها فى وقت كانت تبحث فيه عن الاستقرار والزواج.

وأضافت رباب ممتاز فى لقائها ببرنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، أن تجربة زواجها من وليد التابعي لم يعتمد على الحب إطلاقًا، بل فقط لرغبة منها فى فكرة الزواج نفسه، وأن الفضل كان للنصيب الذى جمعهما سويًا.

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وتابعت: أنه شخص محترم ابن ناس وبتاع ربنا جدًا ، لكن منفدرش نقول عليه حب. أما عن فكرة إرتباطها به عقب إنفصاله من الفنانة غادة عبد الرازق مباشرة ، قالت رباب أنها تعرضت لإنتقادات كثيرة عن طريق الصحف ووصفوها بأنها "خطافة رجالة" ، بالرغم عدم ظهور السوشيال ميديا فى تلك هذه الفترة ، ولكنها لم تهتم بما تداول لأن زواجهما كان نصيبًا ولم يكن معتمدًا على الحب.

جروب الماميز

وكان آخر أعمال رباب ممتاز هو مسلسل جروب الماميز، الذي عرض مؤخرًا ، حيث دارت أحداثه حول نائب سليمان الذي يقترح على المديرة حورية تأسيس مكتب داخل المدرسة خاص بجروب الماميز؛ لطرح مقترحاتهن والحد من انتشار الشائعات بينهن.

وشارك في بطولة مسلسل جروب الماميز كل من: خالد سليم، إنتصار، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، دينا فؤاد، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.