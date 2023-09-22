بطل الإرادة والتحدي بكفر الشيخ يستعد للبطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة.. صور

انضم البطل خالد حسنى لاعب نادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، إلى صفوف منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة الذى يخوض منافسات البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة وجه الدعوة للنادى بضم اللاعب خالد حسنى للعب ضمن صفوف المنتخب وذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، مشيراً إلى مشاركة 8 دول إفريقية وهى: الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة.



ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، خالد حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.