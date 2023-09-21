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رئيس التحرير
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تعليم

استلزامات السياق القرآني لتوظيف أدوات التشبيه.. رسالة دكتوراه بـ «آداب كفر الشيخ»

الدكتور ماهر أبو
الدكتور ماهر أبو عيشة

حصل الباحث الشيخ ماهر محمود أبو عيشة، مدير الثقافة والإرشاد بمديرية أوقاف كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد من كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بتقدير مرتبة الشرف. وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «استلزامات السياق القرآني لتوظيف أدوات التشبيه : دراسة أسلوبية».

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ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور حسن جاد خليل، أستاذ البلاغة والنقد المتفرع بكلية دار العلوم جامعة القاهرة «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور محمد السيد الدسوقي، أستاذ الدراسات البلاغية والنقدية بكلية الآداب جامعة طنطا «مناقشاً وعضواً»، والدكتورة هانم محمد حجازي، أستاذ الدراسات البلاغية والنقدية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وعضواً».

حضر فعاليات المناقشة الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والدكتور أحمد الجبالي، أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الأزهر الشريف، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف وأصدقاء وأسرة الباحث.

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