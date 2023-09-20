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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سميرة موسى مديرًا لمركز البحوث والإنتاج الإعلامي بـ «آداب كفر الشيخ»

الدكتورة سميرة موسى
الدكتورة سميرة موسى

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، قرارًا بتكليف الدكتورة سميرة موسى، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، مديرًا لمركز البحوث والإنتاج الإعلامي.

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يُذكر أن الدكتورة سميرة موسى، من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حصلت على الدكتوراة في الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ونالت جائزة أفضل رسالة دكتوراة عام 2020م، وتعمل حاليًا مدرسًا بقسم الإعلام.

كما شغلت الدكتورة سميرة موسى، منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وهي مدرب دولي مُعتمد من البورد الدولي لتدريب المدربين المُعتمدين، فضلاً عن أنها عضو بالفريق البحثي لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

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