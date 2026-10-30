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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاتن عبد المعبود تحذر من عسكرة البحر الأحمر: تحركات عسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

حذرت الإعلامية فاتن عبد المعبود، من تداعيات تصاعد التحركات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، وما قد تفرضه من تحديات على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن رفض مصر عسكرة البحر الأحمر أو السماح بوجود عسكري لدول غير مطلة عليه يأتي في إطار الحفاظ على سيادة دول المنطقة وحماية الممرات المائية الاستراتيجية من التحول إلى ساحات للصراعات الدولية.

وأشارت إلى أن الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الروسية الإفريقية الثالثة يعكس تمسك القاهرة بضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، في ظل تصاعد التوترات بمنطقة القرن الإفريقي.

فاتن عبد المعبود: مصر ترفض عسكرة البحر الأحمر

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن موقف مصر الرافض لعسكرة البحر الأحمر يعكس تمسك الدولة بحماية أمن المنطقة واستقرارها، ورفض تحويل الممرات المائية الاستراتيجية إلى ساحات للتنافس العسكري وتضارب المصالح الدولية.

وقالت عبد المعبود، خلال تقديمها حلقة اليوم الجمعة 30 أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل جولته الخارجية التي شملت روسيا والمجر، مشيرة إلى زيارة الرئيس إلى العاصمة المجرية بودابست، ولقائه الرئيس المجري، وسط مراسم استقبال رسمية بميدان «كوشوت» أمام مبنى البرلمان المجري، تضمنت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 

رسالة الرئيس السيسي بشأن أمن البحر الأحمر

وأضافت الإعلامية أن أبرز ما لفت انتباهها خلال الجولة الخارجية للرئيس السيسي هو تأكيد الموقف المصري بشأن التحركات في منطقة البحر الأحمر، والذي أعلنه الرئيس خلال كلمته في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، معلنًا رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف عسكرة البحر الأحمر أو فرض وجود عسكري على سواحله من جانب دول غير مطلة عليه.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد كذلك أن أمن القارة الإفريقية واستقرارها يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق تطلعات شعوبها، معربًا عن قلق مصر إزاء التوترات المتزايدة في منطقة القرن الإفريقي، ورفض أي تحركات من شأنها تهديد سيادة دول الإقليم أو التدخل في شؤونها الداخلية.
 

لماذا ترفض مصر وجود قوات عسكرية لدول غير مطلة على البحر الأحمر؟
 

وأشارت فاتن عبد المعبود إلى أن الرسالة المصرية لا تستهدف توجيه اتهام إلى دولة بعينها، وإنما تؤكد ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن البحر الأحمر، وضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الحفاظ على استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول المطلة عليه.


وأوضحت أن مفهوم عسكرة البحر الأحمر يرتبط بتحويله إلى ساحة للتنافس والصراع العسكري، من خلال إقامة قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة، أو نشر الأساطيل والقطع البحرية بما قد يؤدي إلى تضارب المصالح وزيادة حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت أن مثل هذه التحركات تثير مخاوف بشأن مستقبل أمن المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها البحر الأحمر، وارتباطه المباشر بحركة التجارة والملاحة الدولية.
 

تداعيات عسكرة البحر الأحمر على التجارة العالمية والملاحة الدولية

ولفتت الإعلامية إلى أن خطورة عسكرة البحر الأحمر لا تقتصر على الدول المطلة عليه، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية التي تربط طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وأضافت أن أي تصعيد عسكري أو اضطراب أمني في المنطقة قد ينعكس على حركة السفن وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، فضلًا عن زيادة المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية.

واختتمت فاتن عبد المعبود بالتأكيد على أهمية الحفاظ على البحر الأحمر باعتباره ممرًا مائيًا استراتيجيًا، بعيدًا عن الصراعات والتنافس العسكري، مع ضرورة احترام سيادة الدول المطلة عليه، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

الإعلامية فاتن عبد المعبود منطقة البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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