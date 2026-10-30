رئيس الاستطلاع الأسبق: تأمين البحر الأحمر مسئولية الدول المتشاطئة

أكد اللواء محمد عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض عسكرة البحر الأحمر، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تعكس رؤية مصرية تتعلق بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح اللواء محمد عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الرئيس السيسي لم يسبق أن وجه هذه التصريحات ضد دولة بعينها، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يرتبط بمبدأ الحفاظ على طبيعة البحر الأحمر ومنع تحويله إلى ساحة للتنافس أو الوجود العسكري المتزايد.

وأضاف أن البحر الأحمر يُعد من البحار المغلقة، ويتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك بين الشمال والجنوب، ما يجعله أحد الممرات المائية المهمة لحركة التجارة والملاحة الدولية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المسؤولية الأساسية عن تأمين البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المتشاطئة عليه، باعتبارها الدول الأكثر ارتباطًا بأمنه واستقراره، والأكثر تأثرًا بأي تطورات أو تهديدات قد تنعكس على حركة الملاحة في المنطقة.

ولفت إلى وجود رؤية دولية، خاصة لدى عدد من الدول الأوروبية، لأهمية تأمين حركة المرور في البحر الأحمر، وهو ما دفع إلى تشكيل أكثر من تحالف ومجموعة دولية للعمل على تأمين الملاحة والعبور في هذا الممر المائي الحيوي.

وشدد عبدالمنعم على أن تعدد التحالفات والمجموعات الدولية المعنية بأمن البحر الأحمر يعكس حجم الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها، ويؤكد ضرورة التعامل مع أمنه باعتباره قضية ترتبط بمصالح إقليمية ودولية واسعة.