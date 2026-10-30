نقيب أطباء الأسنان يحذر من تفاقم أزمة الخريجين: آلاف الأطباء بلا تكليف

حذر الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، من تفاقم أزمة زيادة أعداد خريجي كليات طب الأسنان بمصر، في ظل عدم قدرة فرص العمل المتاحة على استيعاب الأعداد المتزايدة، مشيرًا إلى أن النقابة تطلق تحذيرات بشأن هذه المشكلة منذ سنوات، دون الوصول إلى حلول جذرية تحد من تداعياتها على مستقبل المهنة والخريجين.

وأوضح هيكل، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن هناك آلافًا من خريجي طب الأسنان أصبحوا بلا تكليف، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبلهم المهني والفرص المتاحة أمامهم في ظل محدودية فرص العمل.

نقيب أطباء الأسنان يطالب بتقليل أعداد المقبولين بالكليات

وأكد نقيب أطباء الأسنان أن التعامل مع الأزمة يبدأ بإعادة النظر في أعداد الطلاب المقبولين بكليات طب الأسنان، والعمل على تقليلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

وأشار إلى أن استمرار زيادة أعداد المقبولين بالكليات دون دراسة دقيقة لاحتياجات السوق يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من الأطباء، في وقت لا تتوافر فيه فرص عمل كافية لاستيعابهم، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط واضحة للقبول بالكليات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن وقف الزيادة غير المدروسة في أعداد الطلاب يمثل خطوة أساسية نحو معالجة الأزمة، والحفاظ على مستقبل خريجي المهنة، إلى جانب ضمان وجود توازن بين أعداد الأطباء واحتياجات المجتمع من خدمات طب الأسنان.

آلاف الخريجين بلا تكليف.. تساؤلات حول مستقبل المهنة

ولفت هيكل إلى أن أزمة عدم توافر التكليف وفرص العمل لآلاف الخريجين تفرض ضرورة التحرك العاجل، خاصة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على فرص العمل المتاحة، ويضع مزيدًا من الضغوط على الأطباء حديثي التخرج.

وأوضح أن معالجة الأزمة لا تقتصر على توفير فرص عمل للخريجين الحاليين، وإنما يجب أن تمتد إلى وضع رؤية مستقبلية لأعداد المقبولين بالكليات، بما يمنع تكرار المشكلة مع الدفعات الجديدة.

تدريب عامين لتأهيل أطباء الأسنان قبل ممارسة المهنة

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن ممارسة طب الأسنان لا تعتمد على الحصول على شهادة جامعية فقط، وإنما تتطلب تدريبًا عمليًا مستمرًا وتأهيلًا مهنيًا يضمن امتلاك الطبيب المهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

وأوضح أن طبيعة طب الأسنان تعتمد بدرجة كبيرة على المهارات التطبيقية والخبرة العملية، وهو ما يجعل التدريب عنصرًا أساسيًا في إعداد الخريجين وتأهيلهم للتعامل مع الحالات المختلفة.

وفي هذا السياق، اقترح هيكل أن يتضمن مسار تأهيل خريجي طب الأسنان فترة تدريب تمتد إلى عامين، بما يمنحهم فرصة اكتساب الخبرات العملية اللازمة قبل ممارسة المهنة بصورة مستقلة.

وأكد أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب بالتوازي مع معالجة أزمة تزايد أعداد الخريجين، بما يضمن تحسين مستوى التأهيل المهني، ورفع كفاءة الأطباء، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.