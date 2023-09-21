محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا مدارس ببلطيم بنسبة تخفيض 30%.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، افتتاح معرض «أهلا مدارس» بمدينة بلطيم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن معارض «أهلاً مدارس» تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.



ومن جانبه، أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى افتتاح معرض أهلا مدارس، بشارع بورسعيد، والبيع بسعر الجملة، ويوجد بالمعرض الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

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