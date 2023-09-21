رياضة كفر الشيخ تعلن تفاصيل انتقاء ناشئين جدد لكرة اليد بمشروع للموهبة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة فتحت باب التقدم لاختبارات إنتقاء دفعة جديدة من الناشئين الجدد للإنضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة "كرة اليد" من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2008/ 2009 /2010/ 2011 من أبناء المحافظة، وتقديم الأوراق المطلوبه بمقر المديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن على الراغبين فى الانضمام لاختبارات إنتقاء ناشئين جدد للعبة كرة اليد من البنين فقط وفق الأعمار المعلنة أن يسارع بتقديم أوراقه فى الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023.

الأوراق المطلوبة :

1-صورة شهادة ميلاد الناشئ.

2-صورة الرقم القومي لولى الأمر.

3- صورة شخصية حديثة للناشئ تقدم باليد بإدارة الأداء الرياضي بمقر مديرية الشباب والرياضة بحى الزهور بجوار فندق سيتى، و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.