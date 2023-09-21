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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لـ 111 مركز شباب بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يتجدد انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ، وفق الجدول الزمني على مستوى المحافظة لعقد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب، بإشراف مديرية الشباب والرياضة، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

سميرة موسى مديرًا لمركز البحوث والإنتاج الإعلامي بـ «آداب كفر الشيخ»

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 أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية في 111 مركز شباب لاستكمال مجالس الإدارات على الأماكن الشاغرة و يتبقى انعقاد الجمعيات العمومية لاستكمال مجالس الإدارات في 136 مركز شباب .

وأضاف: جارٍ دعوة الجمعيات العمومية لباقي مراكز الشباب حتي  31 أكتوبر القادم و يتم إنعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر المقبل، موضحاً أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي.
   
وتابع: تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساءً، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوماً من تاريخ توجيه الدعوة ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

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