توجيه في كفر الشيخ بشأن طلاب مدارس التعليم الفني

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر، لما يتميز به من تأهيل الطلاب والطالبات في كافة أنواع التعليم الفني وأقسامه للطلاب لسوق العمل، موجها بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن، في إعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرها، للاستفادة من تلك الرواكد.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ونائبه عمرو البشبيشي لعدد من المدارس، وخاصة مدارس التعليم الفني، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وأضاف المحافظ، أنه سيتابع خلال العام الدراسي، ما ينتجه طلاب التعليم الفني في الورش المتعددة، للاستفادة منه وتسويقه، وبيعه للجمهور، إضافة للاستفادة من طاقاتهم في تزيين الشوارع والميادين، وصناعة المقاعد والبرجولات وألعاب الأطفال بالحدائق العامة.



وتفقد المحافظ، الفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، والورش بمدارس التعليم الفني، ومعامل وورش مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، واطلع على الأعمال الجارية بتلك الورش، والاستعدادات لاستقبال الطلاب، وخطة العمل بها، لتأهيل الطلاب لسوق العمل، إضافة لنوعية الآلات المتوفرة في ورش النجارة والسيارات، وغيرهما من الورش.