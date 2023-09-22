مقبلات لبنانية شهية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع

تعتبر طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع، وهي من الأكلات السريعة والمقبلات اللذيذة والتي نقدمها لكِ من الأكلات الرىيسية، والتي سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع، وهي من الأكلات اللبنانية الشهية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة. وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع

طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع

مقادير طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع :

500 جرام بطاطس

1 كوب عصير ليمون

1 فص ثوم مهروس

4 ملعقة صغيرة زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل

2 عود بصل أخضر، شرائح رفيعة

1 كوب نعناع أخضر مفروم

طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع :

_ نغسل البطاطس جيداً ثم نسلقها بدون تقشيرها لمدة 20 دقيقة، ونصفيها ونتركها جانباً حتى تبرد.

_ نقطّع البطاطس إلى مكعبات متوسطة، ونضعها في وعاء التقديم.

_ نمزج عصير الليمون، الثوم، الملح، الفلفل والزيت في وعاء صغير، ونسكب المزيج فوق البطاطس ونقلّبها.

_ يضاف البصل الأخضر والنعناع المفروم ونقلّب المزيج، ثم تقدم سلطة البطاطس بالنعناع.