كنوز وأسرار.. تفاصيل اكتشاف مدينة أثرية تحت الماء وعلاقتها بالحضارة اليونانية

كشف علماء الآثار أثناء رحلة تنقيب في الساحل الشرقي في مصر عن كنز مدفون تحت الماء مليء بالأسرار النادرة عن الآلهة المصرية القديمة وارتباطهم بالحضارة اليونانية.



وبحسب ما ورد في موقع لايف ساينس العلمي، وأثناء استكشاف قناة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​، اكتشف علماء الآثار تحت الماء معبدًا غارقًا وملاذًا ممتلئًا بالكنوز القديمة المرتبطة بالإله آمون وآلهة أفروديت ، على التوالي.

وتم بناء المعبد ، الذي انهار جزئيًا "خلال حدث كارثي" خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، في الأصل من أجل الله آمون، ذهب الفراعنة إلى المعبد "لتلقيه من الإله الأعلى للبانتيون المصري القديم ، ألقاب قوتهم كملوك عالميين ،" وفقًا لبيان صادر عن المعهد الأوروبي لعلم الآثار تحت الماء (IEASM).

ادوات صيد وحرب





وكان المبنى المنهار جزءًا من مدينة Thonis-Heracleion القديمة في خليج Aboukir (يُطلق عليه أيضًا خليج Abū Qīr).

تم تدمير المدينة بالكامل، والتي أصبحت الآن تحت الماء بحوالي 4.3 ميل (7 كيلومترات) من ساحل مصر الحديث، عندما تسبب زلزال كبير وموجات المد والجزر في تصحر دلتا النيل.

وأثناء استكشاف المعبد، اكتشف علماء الآثار عددًا من 'الكنوز والأسرار'، بما في ذلك أدوات الطقوس المصنوعة من الفضة والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر التي كانت تستخدم في السابق لحفظ العطور أو المراهم الدهنية المعروفة باسم المراهم.







هياكل تحت الأرض



كما عثر الغواصون في الموقع أيضًا على هياكل تحت الأرض مدعومة 'بأعمدة وعوارض خشبية محفوظة جيدًا' يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، حسبما كتبوا في البيان.

وقال فرانك جوديو، رئيس IEASM وعالم الآثار الفرنسي تحت الماء الذي قاد عمليات التنقيب، في البيان: 'إنه أمر مؤثر للغاية اكتشاف مثل هذه الأشياء الدقيقة، التي نجت سليمة على الرغم من عنف وحجم الكارثة'.

وعثر علماء الآثار شرق المعبد على ملاذ يوناني مخصص لأفروديت، إلهة الحب.

كما احتوت أيضًا على العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك القطع البرونزية والخزفية المستوردة.

وذلك يوضح أن اليونانيين الذين سمح لهم بالتداول والاستقرار في المدينة خلال وقت فراعنة سلالة سايت [بين 688 قبل الميلاد. و 525 قبل الميلاد]



قال الباحثون في البيان إن الحرم يحمل أيضًا ذاكرة التخزين المؤقت للأسلحة اليونانية ، والتي يمكن أن تشير إلى أن المرتزقة اليونانية كانوا في المنطقة في وقت واحد "يدافعون عن الوصول إلى المملكة" عند مصب فرع النيل الغربي أو القدس.