عالم مصرى: أعمل على أبحاث لعلاج السرطان بدون آثار جانبية ضارة |فيديو

قال محمد فتحي عطية الباحث المتخصص في النانو تكنولوجي وتطبيقاتها الطبية، إنه يعمل فى الأبحاث منذ 10 سنوات لعلاج السرطان، لافتا إلى وجود 3 طرق لعلاج السرطان ولكنها تتضمن آثاراً جانبية.



وأضاف محمد فتحى عطية خلال حواره مع برنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"،من خلال أبحاثه توصل لتصنيع مركبات وجزيئات آمنة بيولوجيا على الجسم وكفاءتها عالية بديلة للأشعة بالصبغات، معقبا: "بشتغل على طريقة لعلاج السرطان بدون آثار جانبية ضارة".

العديد من الجوائز

وأوضح الباحث المتخصص في النانو تكنولوجي، أنه حصل على العديد من الجوائز منها أهم باحث فى الجامعة التى يدرس فيها وجاءت نتيجة لتقييم أبحاثه فى الجامعة خلال 3 سنوات.

وكان قد أوضح أن درس فى كلية العلوم، الكيمياء العضوية، وخلال دراسته عمل على الكثير من الأبحاث، لافتا إلى أنه حصل على عدد من المنح، وسافر للخارج، ودرس العديد من التخصصات، لافتا إلى أنه كان يدرس خلال تواجده فى مصر وفى الخارج باللغة الانجليزية.