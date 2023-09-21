كيف تصبح باحثا متخصصا في النانو تكنولوجي.. فيديو

قال محمد فتحي عطية الباحث المتخصص في النانو تكنولوجي وتطبيقاتها الطبية، إنه درس فى كلية العلوم، الكيمياء العضوية، وخلال دراسته عمل على الكثير من الأبحاث.



وأضاف محمد فتحى عطية خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أنه حصل على عدد من المنح وسافر للخارج، ودرس العديد من التخصصات، لافتا إلى أنه كان يدرس خلال تواجده فى مصر وفى الخارج باللغة الإنجليزية.

نشر الابحاث

وأوضح، الباحث فى النانو تكنولوجى، أن دراسته الآن متخصصة فى علاج الأورام والسرطانات خاصة سرطان الثدى والجلد.

وأكد الباحث المتخصص في النانو تكنولوجي وتطبيقاتها الطبية، أنه على الباحث فى أى مجال أن يكون على معرفة بما سبق، حتى يبدأ أبحاثه من حيث انتهى من سبقوه، حتى تنشر أبحاثه فى المجلات العلمية.