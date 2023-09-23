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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لغير الأطباء النفسيين .. ضوابط جديدة لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي

معالج نفسي
معالج نفسي

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، وتعديلاته الجديدة الصادرة بالقانون رقم 210 لسنة 2020 ، عدة ضوابط بشأن علاج الحالات الخاصة من قبل غير الأطباء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .


لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل .

 

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وطبقا للقانون، فإنه يجب على الطبيب أن يبعث للمعالج النفسي بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسي أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي وتولى علاجها على هذه الاعتبار وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأي فيما يختص باستمرار العلاج النفسي أو قطعه أو إرجائه.

قانون رعاية المريض النفسي رعاية المريض النفسى المريض النفسي

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