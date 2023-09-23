أستاذ عبري: مصر خدعت إسرائيل ثلاث مرات قبل حرب أكتوبر

حل الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، ضيفاً في برنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بحرب اكتوبر.

وقال إن مصر خدعت إسرائيل ثلاث مرات قبل حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل.

مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل

وأضاف "أنور" أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية للقيام بعملية للمقاومة في قلب أوروبا في النمسا تحديداً حينما تم اختطاف قطار عليه مجموعة من المهاجرين وتم مطالبة النمسا بأن ينتقل للقطار بهؤلاء الرهائن الي دولة عربية ودخلت في تفاوض وانشغلت بهذا الأمر.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هذا الأمر اشغل القادة في إسرائيل بالتركيز مع الجيش المصري في عملية تجهيزه للخوض للحرب.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلي أن تاثير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي العالم العربي بأسره مازال حتي الآن، مشيراً إلى أن عبدالناصر قام بحشد الرأي العام ضد إسرائيل.

إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي

مضيفاً أن إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي، موضحاً أن عبدالناصر شن حرب استنزاف مريرة ضد القوات الإسرائيلية.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن إسرائيل تحاول تهدئة الغليان الموجود في تل ابيب بنشر الشائعات حول حرب أكتوبر.

موضحاً أن الجرح الخاص بحرب أكتوبر لا يزال مفتوحاً لدي المجتمع الإسرائيلي ولديهم تقويم خاص بالعبري بالإضافة إلي التقويم الميلادي ولذلك يفتح الجرح مرتان كل عام.

لافتاً إلى أن عندما يحل عيد الغفران لدي الدولة الإسرائيلية يتذكرون تقصيرهم في حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن هذا العام يوافق العام الخمسون علي ذكري حرب أكتوبر.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن نظرية الأمن الإسرائيلي اهتزت بشدة بعد هزيمة حرب أكتوبر، خاصة وأن الإستخبارات الإسرائيلية كانت دائما تعلن أنها تستطيع أن تقدم إنذار مبكراً يسمح باستدعاء الاحتياطي.