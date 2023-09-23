عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ عبري: مصر خدعت إسرائيل ثلاث مرات قبل حرب أكتوبر

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور

حل الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، ضيفاً في برنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بحرب اكتوبر.

txt

أستاذ عبري: مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل

txt

أستاذ عبري: إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر على الوطن العربي

 

وقال إن مصر خدعت إسرائيل ثلاث مرات قبل حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل.

مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل

 

وأضاف "أنور" أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية للقيام بعملية للمقاومة في قلب أوروبا في النمسا تحديداً حينما تم اختطاف قطار عليه مجموعة من المهاجرين وتم مطالبة النمسا بأن ينتقل للقطار بهؤلاء الرهائن الي دولة عربية ودخلت في تفاوض وانشغلت بهذا الأمر.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هذا الأمر اشغل القادة في إسرائيل بالتركيز مع الجيش المصري في عملية تجهيزه للخوض للحرب.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلي أن تاثير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي العالم العربي بأسره مازال حتي الآن، مشيراً إلى أن عبدالناصر قام بحشد الرأي العام ضد إسرائيل.

إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي

 

مضيفاً أن إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي، موضحاً أن عبدالناصر شن حرب استنزاف مريرة ضد القوات الإسرائيلية.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن إسرائيل تحاول تهدئة الغليان الموجود في تل ابيب بنشر الشائعات حول حرب أكتوبر.

موضحاً أن الجرح الخاص بحرب أكتوبر لا يزال مفتوحاً لدي المجتمع الإسرائيلي ولديهم تقويم خاص بالعبري بالإضافة إلي التقويم الميلادي ولذلك يفتح الجرح مرتان كل عام.

لافتاً إلى أن عندما يحل عيد الغفران لدي الدولة الإسرائيلية يتذكرون تقصيرهم في حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن هذا العام يوافق العام الخمسون علي ذكري حرب أكتوبر.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن نظرية الأمن الإسرائيلي اهتزت بشدة بعد هزيمة حرب أكتوبر، خاصة وأن الإستخبارات الإسرائيلية كانت دائما تعلن أنها تستطيع أن تقدم إنذار مبكراً يسمح باستدعاء الاحتياطي.

الاعلامية رانيا هاشم الجيش المصري الرئيس الراحل جمال عبد الناصر العالم العربى المقاومة الفلسطينية الوطن العربي برنامج بصراحة حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

ترشيحاتنا

انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري بنيويورك

مسلسل الهبوط.. أسعار الذهب تتراجع وسعر جرام عيار 21 مفاجأة

شكري وجيرابيتريتيس يؤكدان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية اليونانية

شكرى يشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ