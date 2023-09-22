طريقة تحضير فطاير الجبنة مثل الجاهزة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة تحضير فطائر محشية بالجبن.

المقادير

4 أكواب دقيق منخول

3 ملاعق صغيره خميره فوريه

3 ملاعق كبيره زبده او سمنه

نصف ملعقة صغيره ملح

ملعقة كبيره سكر

ماء للعجن

الحشو:

جبنه بيضاء

نعناع ناشف

زيتون أسود حسب الرغبة

للتزيين:

بيضه وحليب وسمسم

الطريقة:

نحضر الدقيق المنخول ونضع عليه الملح والسكر والسمن والخميرة.

نضع الماء بكميه صغيره إلى أن يصل لمرحة العجين.

نأخذ الكثير من العجين ونتركه ليخمر، ويزداد حجمه.

بعد ذلك نأخذ قطعه قطعه ونفردها على الرخامة بعد رش القليل من الدقيق.

نأخذ قطعة عجين صغيره لأن حجمها سيزداد في الفرن، ونحشوها ونقفلها مثل القطايف، وندهن بالبيض والحليب بفرشاة، ثم نضع السمسم، ونضعها في صينية مدهونة بالزيت في الفرن.