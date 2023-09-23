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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كان مقيدا.. قرار صادم من المحكمة بعد وفاة رجل أسمر داخل سجون امريكا

وفاة في السجن
وفاة في السجن

توفي رجل ذو بشرة سوداء اخر يدعى جون نيفيل بعد تقييده في أحد سجون ولاية كارولينا الشمالية، في امريكا، بينما رفضت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إلى ضباط السجن الخمسة المتهمين في الأصل بالقتل غير العمد، وأسقط المدعي العام الأسبوع الماضي القضية ضد ممرضة.
 

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وفي النهاية، لن يتحمل أي شخص المسؤولية الجنائية عن وفاة رجل صرخ مراراً وتكراراً قبل ما يقرب من أربع سنوات: 'لا أستطيع التنفس'، بينما حاول الضباط دون جدوى إزالة الأصفاد من يديه في أحد سجون ولاية كارولينا، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، أسقط جيم أونيل، المدعي العام لمقاطعة فورسيث، تهمة القتل غير العمد ضد المتهم الأخير المتبقي في القضية، وهي ممرضة تم اتهامها العام الماضي بوفاة جون نيفيل البالغ من العمر 56 عامًا.

توفي السيد نيفيل، الذي عاش في جرينسبورو، في 4 ديسمبر 2019، في مركز ويك فورست بابتيست الطبي، بعد ثلاثة أيام من حجزه في سجن مقاطعة فورسيث في وينستون سالم، كارولاينا الشمالية، بتهمة الاعتداء على امرأة. 



سقوطه من سرير مرتفع
 

وقالت عائلته في دعوى قضائية إنه خلال ليلته الأولى في الحجز، بعد أن فاتته جرعتان على الأقل من جهاز الاستنشاق، تعرض نيفيل، الذي كان يعاني من الربو، لحالة طبية طارئة تسببت في سقوطه من سرير مرتفع إلى الأرضية الخرسانية. .

ووفقاً لتقرير تشريح الجثة، قام الضباط في السجن بتقييد نيفيل على بطنه لمدة 12 دقيقة بعد أن سقط من السرير وعثر عليه والقيء على ملابسه والدماء حول فمه.

وخلص تشريح الجثة إلى أنه توفي متأثرا بإصابة في الدماغ بسبب السكتة القلبية الرئوية الناجمة عن 'الاختناق الموضعي والضغطي أثناء ضبط النفس منبطحا'. وقال التقرير إن السيد نيفيل كان يعاني من 'ظروف خطيرة' أخرى، بما في ذلك 'الحالة العقلية المتغيرة الحادة'.

تم اتهام الممرضة المناوبة في السجن، ميشيل هيوغينز، التي كانت تعمل لدى مقاول خاص، وخمسة ضباط سابقين في السجن في يوليو 2020 بالقتل غير العمد في وفاة السيد نيفيل.

 ولكن عندما عُرضت القضية على هيئة المحلفين الكبرى بالمقاطعة في أبريل 2022، رفضت الهيئة توجيه الاتهام إلى الضباط، واختارت بدلاً من ذلك توجيه الاتهام إلى السيدة هيوغينز فقط.

وقال السيد أونيل، المدعي العام للمنطقة، في ذلك الوقت إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرار هيئة المحلفين الكبرى، مضيفًا أن المدعين العامين بالمنطقة لا يشاركون في الإجراءات الخاصة.

قال شون نيفيل، نجل السيد نيفيل، في ذلك الوقت إنه 'من المحبط أن مقاطع الفيديو التي تظهر والدنا وهو يلهث بحثًا عن الهواء ويتوسل الرحمة بينما كان مقيدًا ومختنقًا لا يبدو أنها حصلت على أي شراء من مقاطعة فورسيث أو ويلباث'. 'صاحب عمل السيدة هيوغينز في ذلك الوقت.

قال الابن في أبريل 2022: “من المخزي أن يتم إطفاء حياة سوداء أخرى على أيدي سلطات إنفاذ القانون، ومع ذلك لا توجد مساءلة ولا عدالة”.

 

 

جون نيفيل ممرضة ضباط

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