تقارير: جون تيري يوافق على تدريب الشباب السعودي

أكد تقرير صحفي، توصل إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع جون تيري، أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي الشباب السعودي في مفاوضات مع جون تيري وتوصل الطرفان إلى اتفاق شفهي.

وأضافت أن جون تيري يعمل مدربا حاليا في أكاديمية تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي سيسمح برحيله إذا أراد التدريب في الدوري السعودي.

كان نادي الشباب السعودي أعلن مؤخرا رحيل مدربه مارسيل كايزر بسبب سوء النتائج.



ويحتل الشباب المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين.