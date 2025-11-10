قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين بمنشأة القناطر

لجان منشأة القناطر
لجان منشأة القناطر
محمود نوفل

بدأت مراكز الاقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا لإختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة في انتخابات مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى ، وتأتى الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر " حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد

ونرصد لكم أسماء مرشحي الفردي بدائرة أوسيم والوراق ومنشأة القناطر ، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى حيث جاءت أسماء المرشحين كالتالي :

 علي سمير رجب عبدالمجيد صبيح ، وشهرته " علي سماح صبيح " ابن قرية الجلاتمة ، مرشح حزب مستقبل وطن ، رمز القلم ومجدي محمد محمد علي الطويل ، وشهرته " مجدي الطويل " ابن قرية الحسانيين ،  مرشح حزب حماة الوطن ، رمز التاج وطارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل ، وشهرته " طارق الطويل " ابن قرية شنباري ، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، رمز الصاروخ و ياسر مشحوت أحمد عرفة ، وشهرته "المستشار ياسر عرفة " ابن قرية أتريس ، مرشح حزب الوفد ، رمز النخلة وعيد عبدالهادي ربيع سلام ، وشهرته " الدكتور عيد عبدالهادي " ابن بشتيل ، مرشح حزب الحرية ، رمز الشمس و حبيب عادل أحمد سيد أحمد ، وشهرته " حبيب السنان " ابن قرية البراجيل ، مرشح حزب المحافظين ، رمز بوكيه ورد .

كما ضمت الأسماء أيضا كلا من : محمد محمود عبدالعزيز الديب ، وشهرته " محمد الديب " ابن قرية وردان ، مستقل ، رمز الأسد ومصطفى محمد إبراهيم سالمان ، وشهرته " مصطفى جعفر سالمان " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الصقر و أحمد محمد حسنين خالد ، وشهرته " المستشار أحمد خالد " ابن أوسيم ، مرشح حزب المؤتمر ، رمز السيف ومحمد عبدالعزيز إبراهيم عبود ، وشهرته " العميد محمد عبود " ، ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز الكف وكذلك ناصر محمود السيد مقلد ، وشهرته " المستشار ناصر مقلد " ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز المدفع و أميمة عبدالسلام محمود عبدالحليم أبو جريدة ، وشهرتها " الصحفية أميمة أبو جريدة " بنت القيراطيين ، مستقل ، رمز الهدهد وحسام عبدالعزيز صالح محمد أمين ، ابن قرية القطا ، مستقل ، رمز الحوت و السيد يوسف عبدالله سالم ، مستقل ، رمز القلم الحبر .

وشملت قائمة الأسماء أيضا كلا من : عمرو خيرى أنيس السيد عزام ، ابن الوراق ، مستقل ، رمز الآلة الحاسبة 

وأحمد محمود أحمد سيد أحمد ، وشهرته " أحمد محمود سليم " مستقل ، رمز الساعة و تامر عبدالعاطي عبدالغني عتمان ، وشهرته " تامر عتمان " ابن قرية نكلا ، مستقل ، رمز نظارة مكبرة ومحمود محمد عبدالموجود سيد أحمد ، وشهرته " محمود التراس " ابن أم دينار ، مرشح حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، رمز الشجرة وحسام الدين حمدي محمد محمد تامر ، وشهرته " حسام عميرة " ابن الوراق ، مستقل ، رمز بندقية صيد و عمرو إبراهيم إمام إبراهيم ، ابن قرية سقيل ، مستقل ، رمز المنزل و بدوي أحمد بدوي أبو رواش ، وشهرته " أشرف بدوى " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الفراشة ومحمد سيد سعد مرداش ، وشهرته " محمد الخولي " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الديك 

ورزق مبروك حمزة مبروك ، ابن البراجيل ، مرشح حزب مصر الحديثة ، رمز مصباح كهربائي و محمد عاطف عبدالواحد أبو زينة ، ابن المنصورية ، مستقل ، رمز النجفة 

جمال صبره محمد حجازى خالد ، وشهرته " جميل حجازي خالد " ابن أوسيم ، مستقل ، رمز التمساح وأحمد صابر عبدالرحيم عبدالرحمن ، مستقل ، رمز الشمعة و آية فرج محمد عبدالسلام ، وشهرتها " آية الفحام " بنت الوراق ، مستقل ، رمز الغزالة ومحمد صبحي علام أحمد الشويخ ، وشهرته " محمد وسيه " ابن الوراق ، مستقل ، رمز عنقود العنب.

منطقة منشأة القناطر اللجان الإنتخابية الوراق أوسيم الإنتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

زيزو

خالد الغندور يتغني بأداء زيزو بعد فوز الأهلي بلقب السوبر

علي معلول

بعد تألقه مع الصفاقسي .. علي معلول ينضم إلى قائمة منتخب تونس

الأهلي والزمالك

الغندور: هارد لك لجمهور الزمالك المخلص والعظيم ولا بد من حلول والأهلي يستحق

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد