برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري غيور على وطنه

دعا النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب المواطنين إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن كل مصري غيور على وطنه لن يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني.

وأعرب زين الدين، فى بيان أصدره اليوم عن سعادته الغامرة بخروج المواطنين بهذه الصورة المشرفة ووقوفهم فى طوابير أمام صناديق الانتخابات مع بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم، مؤكداً أن المشاركة ليست فقط حقًا دستوريًا، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة.

وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أن البرلمان القادم سيكون أحد ركائز الدولة الحديثة، وأن قوة تمثيله تُستمد من وعي الناخبين مشيراً أن من لا يشارك اليوم، لا يحق له أن يطالب غدًا بالتغيير أو الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من صندوق الانتخابات ولتكن مشاركتنا رسالة إلى العالم بأن المصريين يختارون طريقهم بأنفسهم، ويدافعون عن وطنهم بإرادتهم