المغرب .. وزير يكشف عن حصيلة مرعبة للزلزال العنيف

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، الجمعة، إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، في الـ 8 من سبتمبر الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها؛ بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عددا من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.

وقال الديوان الملكي، يوم الأربعاء الماضي، إن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.

وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.