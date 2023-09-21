قرار مفاجئ من المغرب بشأن البحث عن ضحايا زلزال إقليم الحوز

كشفت مصادر عن قرار غير معلن من السلطات المغربية بشأن البحث عن ضحايا تحت أنقاض زلزال إقليم الحوز الذي ضرب المغرب الجمعة قبل الماضية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 أن "إقليم الحوز لم يعد يعرف أية عمليات بحث عن الجثث في الوقت الحالي، بعد نجاح فرق الإنقاذ بداية هذا الأسبوع في انتشال ما تبقى من الضحايا في كل من "إمين تلا" و"ثلاث نيعقوب".

وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصادر لم تسمها أن "السلطات بإقليم الحوز تواصل، حاليا، بشكل مستمر عمليات إحصاء سكان المباني المتضررة، من خلال المرحلة الأولى التي تهم جمع المعطيات الخاصة عن المالكين وتقييم حجم الخسائر".

وأضافت أن فرق الإنقاذ الأجنبية غادرت الإقليم، باعتبار أن عمليات البحث عن جثث الضحايا بإقليم الحوز قد انتهت بداية هذا الأسبوع.

وخلا موقع إقامة فرق الإنقاذ الأجنبية، من فرق الإنقاذ البريطانية والإسبانية وعناصر من القوات المسلحة المغربية ومتطوعين أجانب.