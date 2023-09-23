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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إذا شعرت بهذه الأعراض فاحذر من تسرب الأمعاء

الأمعاء
الأمعاء

تسرب المعدة، المعروف أيضًا بتسرب الأمعاء الدقيقة أو تسرب الأمعاء، هو حالة يحدث فيها تلف في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تسرب المواد الهضمية والسوائل إلى البطن والتجويف البطني. قد تشمل أعراض تسرب المعدة ما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. ألم البطن: قد يكون الألم حادًا ومتواصلاً ويمتد إلى الجزء السفلي من الظهر.

2. غازات وانتفاخ: قد يصاحب التسرب الغازات والانتفاخ في البطن.

3. تعب وضعف عام: قد يصاحب التسرب الشعور بالتعب والضعف العام.

4. انخفاض في الشهية: قد يحدث فقدان للشهية وانقاص الوزن.

5. غثيان وقيء: قد يظهر الغثيان والقيء في حالات تسرب المعدة الشديدة.

6. إسهال: قد يكون هناك إسهال مستمر نتيجة لتسرب المعدة.

إذا كنت تشتبه في وجود تسرب المعدة، فمن المهم أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة. يمكن للأطباء استخدام الفحوصات المثلية مثل الرنين المغناطيسي أو الفحص الداخلي للتأكد من التشخيص ووضع خطة العلاج المناسبة، سواء كان ذلك عن طريق العلاج الدوائي أو الجراحة.

الأمعاء الدقيقة التعب والضعف التشخيص الرنين المغناطيسي التسرب المغناطيسي الفحوصات اللازمة انقاص الوزن تجويف البطن الفحوصات الشعور بالتعب ​​​​​​​health

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