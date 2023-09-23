والدة معالي زايد.. قصة مؤثرة تسببت في رحيل الفنانة آمال زايد

آمال زايد هي الممثلة التي عرفناها جميعا بدور أمينة في سلسلة نجيب محفوظ الشهيرة "الثلاثية"، بعدما برعت في لعب دور الأم الضعيفة أمام سي السيد وكتبت اسمها في تاريخ السينما بأحرف من ذهب.

وتعد آمال زايد التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها، من أشهر الفنانات اللاتي قدمن دور الأم على الشاشة، بدأت مشوارها الفني عام 1939، وظهرت لأول مرة مع أم كلثوم في فيلم دنانير.

تزوجت آمال زايد من عبد الله المنياوي أحد الضباط الأحرار، لتنجب 4 أبناء، أشهرهم معالي زايد التي قدمت للفن العديد من الأعمال القوية وكانت من أشهر نجمات السينما والدراما خلفا لوالدتها.

كانت الصدمة التي تسببت في رحيل آمال زايد بشكل مفاجيء، هي وفاة ابنتها، التي لم تستطع الصمود وتوفت بعدها بـ 40 يوما فقط، وتسببت في حرج عميق بقلب ابنتها معالي.

فيما قالت جيجي زايد، ابنة الفنانة أمال زايد، إن السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها، كان إصابتها بورم خبيث في الأمعاء، وتم اكتشاف المرض في أيامها الأخيرة، لذلك لم تتمكن من العلاج.

شاركت آمال زايد على مدار مشوارها الفني في أعمال مسرحية وإذاعية وتلفزيونية، ومن اشهر أفلامها طاقية الإخفاء، من أجل حبي، يو من عمري، بين القصرين، قصر الشوق، عفريت مراتي وغيرهم. وظهرت أيضا في مسلسلات هامة منها العسل المر.