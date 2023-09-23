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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بقرية المنبطح للكشف على المواطنين بالحسنة

قافلة طبية بالحسنة
قافلة طبية بالحسنة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء برئاسة  الدكتور محمد شعبان قائد الفريق الطبي بوزارة الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع جامعة طب المنوفية و جمعية رسالة للأعمال الخيرية ، قافلة طبية موسعة في جميع التخصصات الطبية،  بمقر مركز الشباب والرياضة بقرية المنبطح مركز الحسنة وذلك لدعم الأسر الأكثر إحتياجا بقري المركز والمدينة وتقديم الرعاية الصحية لهم.
 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين،  خاصة في القري الأكثر إحتياجا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور  أشرق صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه  محافظ شمال سيناء. 

وضمت القافلة تخصصات الباطنه ، نسا وتوليد ، اطفال ،رمد ، انف واذن ، عظام ،جراحه عامه ، وشارك فيها كبار الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات ،

 

وقد  تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الأهالي بالقرية والقري المجاوره كما تم صرف العلاج اللازم لجميع الحالات المرضية بالمجان مع إجراء التحاليل الطبية للحالات التي استدعت ذلك  ،علاوة على توزيع مواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بمركز ومدينة الحسنة.

 

تقديم الدعم:

وأكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة،  استمرار تقديم الدعم والتيسرات لإنجاح تلك القوافل لأداء عملها علي أكمل وجه مع تذليل أي عقبات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية للوصول إلى أفضل خدمة طبية لأهالينا بمركز ومدينة الحسنة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية التي تحتاج مزيد من الدعم   لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
 

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الحسنة قافلة طبية المواطنين الكشف

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