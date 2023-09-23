حلوى فرنسية شهية.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان

تعتبر طريقة عمل كيكة سان سباستيان، هو عبارة عن تشيز كيك محضر بدون طبقة قاعدة البسكويت، ومعتمد بشكل أساسي فقط على الجبن، وهي من وصفات المطبخ الفرنسي.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة سان سباستيان، وهي من الحلويات الفرنسية، والتي يككن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوضفة لحوالي 6 أفراد، وإلبكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كيكة سان سباستيان

طريقة عمل كيكة سان سباستيان

مقادير طريقة عمل كيكة سان سباستيان :

1 كيلو جرام جبن كريمي

½ كيلو جرام من كريمة الخفق

5 بيض

¾ 1 كوب سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة لدهن القالب

1 كوب فراولة أو توت مقطعة حسب الرغبة للتزيين

طريقة عمل كيكة سان سباستيان :

_ ندهن قالب تشيز كيك ذو قاعدة متحركة بالزبدة، ونسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

_ نضع الجبن الكريمي في وعاء الخفق الكهربائي، ونخفق لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجم الجبن، ثم يضاف بعد ذلك كريمة الخفق، ونستمى في الخفق لمدة 3 دقائق.

_ يضاف البيض تدريجيًّا، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة، ثم يضاف كل من: السكر الأبيض، الدقيق، ونستمر في الخفق حتى يتشكّل معكِ عجينة الكيكة.

_ نسكب عجينة الكيكة في قالب التشيز كيك المحضر.

_ ندخل القالب الفرن المسخن، لمدة 50 دقيقة حتى تنّضج الكيكة.

_ نترك كيكة سان سباستيان تبرد تمامًا بعد خروجها من الفرن، ونزينها بالفراولة أو التوت حسب رغبتك.